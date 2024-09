Apriamo un maxi ristorante al mercato ittico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildel pesce di Bellaria avrà una nuova vita. Dopo mesi a caccia di idee per il suo rilancio, mercoledì scorso la giunta ha presentato nel consiglio comunale un progetto per la riconversione della struttura nata nel 2014 comeall’ingrosso di pesce. Il complesso dovrebbe rimanere aperto solo nei mesi estivi durante le ore serali. Ma non solo. Il, pur mantenendo la funzione di vendita di pesce all’ingrosso, diventerà soprattutto un’attività di ristorazione. Dall’opposizione si sono subito levate forti critiche al progetto: "Una pescheria non può rimanere aperta di pomeriggio, figuriamoci alla sera - attacca il leader del Pd Ugo Baldassarri – Si tratta di un’attività che deve necessariamente essere svolta durante le prime ore del mattino". Ildi Bellaria è nato nel 2014 con la giunta guidata da Enzo Ceccarelli.