20 borse scamosciate da acquistare per seguire il trend più forte di stagione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ci sono tendenze rumorose, spettacolari e difficili da ignorare. Di quelle che catturano l’attenzione facendosi domandare, al contempo, come integrarle in modo glamour all’interno del proprio guardaroba. E poi ci sono quelle più basiche e caute, che covano tuta lafacendosi vedere qua e là, per poi risultare tanto potenti e virali quanto le precedenti. Una più di tutte questo autunno invero 2024 2025 farà battere il cuore delle fashioniste conquistando silenziosamente le strade della città: la borsa camoscio. Non è che le it-bag nere siano passate di moda, ma questo morbido design promette di essere versatile e glamour tanto quanto loro. Si adatta a una scelta di modelli ampia e varia, regalando un tocco di naturale charm a tutti i look.