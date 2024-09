Un bando per contributi all’acquisto di paratie e valvole clapet

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gli alluvionati della zona di San Rocco, in particolare quelli di via Ex Tiro a segno, stanno formando un gruppo d’acquisto per dotare le rispettive abitazioni diche proteggano le porte esterne eche impediscano il riflusso delle acque delle fogne o del fiume in caso di collegamento diretto. A lanciare l’idea, raccogliendo le sollecitazioni di numerosi cittadini che nei giorni scorsi si sono ritrovati a vivere l’ansia di avere la casa invasa dall’acqua come un anno fa, è stato Vincenzo Mastropasqua del Comitato Alluvionati e Franati di Cesena. Nel tardo pomeriggio di lunedì ha lanciato sul gruppo di Whatsapp del Comitato un sondaggio che nella giornata di ieri aveva già raccolto oltre 120 adesioni per lee una settantina per le