Tutto chiede salvezza 2 la recensione | Navigar m’è dolce sulla nave dei pazzi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 26 settembre 2024) La serie:2, 2024. Diretto da: Francesco Bruni. Genere: Drammatico, commedia. Cast: Federico Cesari, Fotinì Peluso, Valentina Romani. Durata: 5 episodi da 50 minuti. Dove l’abbiamo vista: Su Netflix, in anteprima stampa. Trama: Sono passati due anni dagli avvenimenti della prima stagione e Daniele torna nell’ospedale dove era stato ricoverato come infermiere. Nel frattempo lui e Nina hanno avuto una bambina e si sono lasciati, e ora lottano per il suo affidamento. A chi è consigliato? Semplicemente a tutti quelli che amano le belle storie, scritte con il cuore. “Perchéquesto dolore? Ci sono persone che attraversano la vita senza farsi mai male. Io invece il dolore lo attraggo, mi cerca”. Too much love will kill you, troppo amore ti ucciderà, cantavano i Queen.