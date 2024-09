Tumori la vita oltre il cancro al seno nella docuserie ' Distances'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 set. (Adnkronos Salute) - C'èal di là del. Perché chi soffre di un tumore alnon è la sua malattia, ma resta una persona con desideri, emozioni e tanta voglia di futuro. E' il messaggio di '. Lava avanti, più lontano', unache racconta il percorso di 6 donne con unal, realizzata nell'ambito della campagna 'E' tempo di' con cui Novartis vuole fornire "supporto emotivo, informativo e pratico alle pazienti con l'obiettivo di migliorare il loro benessere complessivo". La serie sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma, ma in occasione dell'Ottobre rosa il trailer è disponibile da oggi sul sito https://www.etempodi.it/, per offrire "uno sguardo profondo non solo sull'impatto della malattia - spiega una nota - ma anche sulle sfide emotive e psicologiche che queste donne affrontano quotidianamente".