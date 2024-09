Tina Cipollari obbliga Valerio e Gemma a baciarsi a UeD bufera contro Aurora

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sono tornati gli show di, il corteggiatore che nella messa in onda di ieri era stato eliminato daGalgani, ha deciso di tornare in studio per parlare con la dama. L’opinionista, allora, nel vedere l’improvviso slancio del cavaliere verso la donna ha fatto di tutto per spingere i due a. I risultati sono stati una serie di balli imbarazzanti. I balli imbarazzanti traGalgani ea Uomini e Donne e la decisione finale Momento epico nella puntata del 26 settembre di Uomini e Donne. Dopo essere stato eliminato daha deciso di tornare in studio per chiedere alla dama un’altra possibilità . Lei è sembrata propensa ad accogliere la richiesta del cavaliere, sta di fatto che ha accettato di ballare con lui.