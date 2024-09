Terza età | come affrontarla al meglio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 26 settembre 2024) Abbiamo già avuto modo di illustrarviottimizzare il benessere degli anziani a casa, oggi invece vogliamo vedere insieme quali sono le abitudini giuste per vivere laetà aldelle proprie possibilità. Con l’andare avanti dell’età il nostro stile di vita cambia inevitabilmente per cui diventa nostra priorità quella di adattarsi al cambiamento e prevenire eventuali problemi di salute. Gli acciacchi purtroppo si presentano, ma si può comunque vivere al. Le attività per stimolare la mente La prima cosa che si deve fare è quella di cercare di mantenere attiva la nostra mente per assicurare il giusto invecchiamento del nostro organismo. Ad esempio, esistono dei giochi per anziani da fare da seduti il cui scopo è proprio quello di contrastare il deterioramento delle capacità cognitive del nostro cervello.