Sofia Gambato morta a 17 anni dopo cinque giorni di agonia in ospedale | era stata investita

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dolore e rabbia a Padova dove la 17enneindi. La ragazza erada un’auto in via Belzoni, pocole 8 del mattino di sabato 21 settembre, mentre stava andando a scuola al liceo Selvatico.Leggi anche: Investe e accoltella la ex moglie davanti alla scuola del figlio: la donna è gravissima Chi eraNonostante i soccorsi immediati, la corsa disperata ine tutte le cure del caso prestatele dai medici in questi, la mattina di giovedì 26 settembrenon ce l’ha fatta. Descritta come una studentessa modello, la giovane lascia nel più profondo dolore i genitori, Gie Patrizia, con cui viveva in via Fornace a Campodarsego.era conosciuta anche per l’impegno con gli scout.