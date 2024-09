Rivoluzione nei fast food | arrivano le porzioni piccole e non sono tutti contenti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) United States of America. La terra degli hamburger enormi, milkshake doppia panna e burritos farciti oltre l’immaginabile, si prepara a un cambiamento significativo:più. Dopo anni di fallimenti nel regolare le dimensioni spropositate dei pasti, una combinazione di fattori economici, climatici e sociali potrebbe finalmente realizzare ciò che le politiche sanitarie nonriuscite a fare. Ridurre lepotrebbe sembrare semplice, ma per gli americani, abituati a piatti abbondanti, la transizione sarà tutt'altro che indolore. L'era delleextralarge Il New York Times fa un ampio resoconto dei cambiamenti dellenegli ultimi quarant’anni negli Stati Uniti, mostrando come leservite nei ristoranti siano aumentate vertiginosamente negli ultimi decenni.