Reggio Emilia sovrappasso di Villa Cella | Finalmente sarà demolito

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Per un quarto di secolo è stato simbolo reggiano di spreco di denaro pubblico in opere tanto faraoniche quanto inutili.l’ecomostro diha le ore contate: dalle prime luci dell’alba di domenica 6 ottobre inizierà la demolizione delpedonale che attraversa la via; già a sera dell’orrendo ponte rimarrà solo un memento a spendere meglio. Stappano lo spumante i residenti, che non l’hanno mai utilizzato – dato che ascensori e scale mobili non sono mai entrati in funzione –, ma ai quali il Comune in passato spesso ricordò di aver investito in quell’opera di sicurezza stradale e abbellimento della frazione un miliardo e 400 milioni di lire.