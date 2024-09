Quando la sosta non fa bene altro Thuram! L’Inter ritrovi i suoi gol

Leggi tutta la notizia su inter-news

FERMATO – Non può essere solo un'illusione Dopo un inizio schiacciasassi, Marcussi è fermato. Il centravanti francese nelle ultime tre partite non è riuscita a timbrare, né tantomeno a confezionare qualcosa di positivo nei confronti dei compagni di squadra., oltre all'attesa per Lautaro Martinez, ha bisogno nuovamente del suo Tikus, apparso un po' sottotono e appannato dopo laper le nazionali. I numeri, infatti, parlano chiaro: prima dellaaveva messo a referto quattro gol in tre partite contro Genoa, Lecce e Atalanta. Successivamente, nelle tre sfide post, il tabellino ha segnato la voce zero. Sia col Monza, che successivamente contro Manchester City e Milan,ha chiuso con le polveri bagnate.