Nuovo CdA Rai | c’è anche Antonio Marano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Inizia a prendere forma ilCdA della Rai. Nella giornata di oggi sono stati proclamati quattro nuovi consiglieri, tra cui spicca l’ex Direttore di Rai 2 nonchè attuale Presidente di Rai Pubblicità. CdA Rai: i nuovi consiglieri L’aula della Camera ha proclamato l’elezione di Federica Frangi e Roberto Natale, mentre il Senato ha elettoe Alessandro Di Majo. Sono loro i nuovi componenti del CdA della Rai., nominato in quota Lega e votato dal tutto il centrodestra, è un nome noto nel mondo televisivo. E’ stato infatti Direttore degli anni probabilmente più gloriosi di Rai 2 (2002-2004 e 2006-2009), portando sulla rete titoli come L’Isola dei Famosi, Music Farm e X Factor, contribuendo all’ascesa in Rai di Simona Ventura, e richiamando Michele Santoro per dare vita ad Annozero.