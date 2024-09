Notizie sulla squadra ultime notizie sugli infortuni da Dyche su Branthwaite Patterson e altro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 26 settembre 2024) 2024-09-26 15:23:47 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore dell’Everton, Sean, ha fornito un aggiornamento positivo sui difensori Jarrade Vitalii Mykolenko in vista della partita di Premier League in casa contro il Crystal Palace, un’altrain difficoltà, in programma sabato (ore 15:00 BST). Il difensore centrale, sottoposto a un intervento chirurgico all’inguine, ha fatto la sua prima apparizione stagionale con la maglia dell’Everton Under 21 contro il Sunderland domenica, mentre il terzino sinistro ucraino Mykolenko è stato male. Anche il terzino destro scozzeseè sceso in campo nella partita della Premier League 2 dopo una lunga assenza dovuta a un intervento chirurgico al tendine del ginocchio.