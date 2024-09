Nona edizione del Pinetum il sindaco Chiassai | Villa Gaeta e il suo parco un simbolo della città di cui essere fieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 –a Moncioni, con il monumentaledi conifere, torna ad aprire i cancelli per il “08”, la mostra di “Artisti in residenza” che si terrà sabato 28 ottobre, alle ore 15.00. La, organizzata dal proprietario Bruno Boretti, è stata presentata in Palazzo del Podestà dalSilviaMartini, con l’obiettivo questo anno di “sorprendere” il visitatore. Saranno tre i pittori in esposizione, Giovanni Bonechi, Gabriele Ermini, Lorenzo Ermini, e altrettanti gli scultori, Lorenzo Boscucci, Giovanni Cardi e Nudo Parresia. In questi anni, il focus delle mostre è sempre stata la relazione tra arte e luogo, nell’alternanza di unadedicata all’arte e l'altra al design.