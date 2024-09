Napoli-Palermo Spinazzola sicuro | Stiamo migliorando ecco cosa ci ha dato Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Leonardoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset nel pre-partita del match contro ilè agli sgoccioli: un match importante per le ambizione degli azzurri che, non occupato in Europa, potrà concentrare le proprie energie sul campionato e sulla Coppa Italia. Un trofeo che manca dal 2020 ae che Antonionon ha mai vinto da allenatore nè con sulla panchine dell’Inter nè, prima ancora, su quella della Juventus. Nonostante ilsia arrivato decimo nella passata stagione e abbia dovuto iniziare il suo percorso in Coppa Italia dai 32esimi di finale, il tabellone vedrà la vincente diaffrontare la Lazio di Marco Baroni. Una big che non ha nascosto le proprie ambizioni nelle coppe, anche in Europa League.