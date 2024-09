Ma non vi vergognate? Amadeus cosa è successo dopo l’ultima puntata di Chissà chi è

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Passano i giorni e ildi Stefano De Martino alla guida di “Affari Tuoi” si consolida, raggiungendo 25,5% di share. Il programma di Rai1 si è misurato contro il ritorno di “Striscia la notizia” che, come l’anno scorso, si attesta intorno al 15-16%, ma soprattutto con il debutto disul Nove. Un confronto sotto i riflettori per una serie di motivi, ma c’è da dire che fare il paragone tra la Rai e il Canale Nove non è propriamente corretto. Il Canale in cui è approdato, infatti, non è mai stato in gara per gli ascolti e ovviamente anche in questo caso parte decisamente in svantaggio.