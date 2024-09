Lol | Chi ride è fuori 5 il cast completo | da Brignano a Cucciari

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo la coppia di conduttori, Amazon Prime Video ha svelato anche ildi Lol: Chi5, show comico campione di ascolti. Spiccano le star Enricocon la moglie Flora Canto, Raul Cremona e Geppi, cui si uniranno Federico Basso, Valeria Graci, Tommy Cassi, Marta Zoboli e Andrea Pisani. Ai nove vip si aggiungerà il decimo concorrente, ossia il vincitore del talent show Lol: Chi fare è dentro, che nel 2024 giungerà alla seconda edizione. Dovranno sfidarsi a rimanere seri per sei ore consecutive tentando, l’un l’altro, di strappare una risata all’avversario al fine di eliminarlo. In palio 100 mila euro, da devolvere in favore di un ente benefico a loro scelta. Al tavolo della control room, pronti a ricoprire il ruolo di giudici e conduttori, ci sarà una nuova coppia formata da Alessandro Siani e Angelo Pintus.