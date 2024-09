LIVE Cobolli-Bublik 4-6 6-1 4-4 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | dominano i servizi nel set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Con la primanon cede! 40-15 Ace (4°) e tutto a posto! 30-15 Orribile volèe alta di rovescio, di foga e poca concentrazione, di. Errore di valutazione. 30-0 Rompe le corde su un’altra bordata lungoriga di dritto il romano. Per fortuna il recupero del kazako non supera la rete. 15-0 Pazzesco, fulminante dritto lungoriga di. 3-4 Ace (8°). 40-0 Prima vincente. 30-0 Dritto in contropiede a segno. 15-0 Sbaglia la risposta sulla seconda il romano, era una chance. 3-3 Non si rompe l’equilibrio in questo parziale. 40-15 Solito errore di distrazione disul 40-0. 40-0 Larga di poco la fiondata in cross del kazako. 30-0 Sbaglia di dritto. 15-0 Prima vincente. 2-3 Ancora facilmente tiene la battuta. 40-0 A tutto braccio e appena larga la risposta di dritto del romano.