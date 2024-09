Librifattiamano una mostra sull’editoria di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre 2024 –unadiSabato 28 Settembre 2024, presso il Palazzo Pretorio di Pieve Santo Stefano, alle ore 16:00 apertura dellaNATI PER ESSERE UNA STORIA, curata dal pedagogista e narratore Valter Baruzzi. Laè rivolta a genitori, educatrici del nido, insegnanti della scuola dell’infanzia e di scuola primaria, bibliotecari/e e adulti interessati, che desiderano sostenere la crescita di bambine e bambini, scegliendo e proponendo storie e libri di. A cavallo fra pedagogia e neuroscienze questooffre informazioni e riflessioni sulle caratteristiche dei libri die su come sia opportuno proporli a bambini e bambine. Le buone storie, infatti, possono avere un ruolo fondamentale nell’aiutarli a entrare in contatto con se stessi, mentre sono in cammino alla scoperta degli altri e del mondo.