La saga di Attacco al potere diventa una serie in onda su Italia1

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 26 settembre 2024)al. dello streaming. Sarà Italia 1 a trasmettere prossimamente in prima tv assoluta, e in prima serata, laal– Paris has Fallen, spin off della famosacinematografica che ha avuto per protagonista Gerald Butler – qui in veste di produttore – nei panni dell’agente Mike Banning. Dopo i tre film, realizzati tra il 2013 e il 2019 negli USA con i titoli originali Olympus has fallen, London has Fallen e Angel has fallen, è arrivato il momento di far “cadere” Parigi. E infatti la nuovatv in otto episodi è stata girata tra Londra e Parigi e ha debuttato su Canal+ lo scorso 23 settembre. Paris has fallen: trama e cast La trama vede l’agente di protezione Vincent Taleb alle prese con unterroristico contro il Ministro della Difesa francese.