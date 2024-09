La Russa sulla figuraccia San Siro | Sala ha fatto un clamoroso autogol i milanesi la pensano come me

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Trovo strano chenon si sia accorto che per un atto di pura cortesia istituzionale non ho mai nominato il sindaco, ma sempre la Giunta, dando quindi la colpa non a lui ma all’eterogeneità di chi lo appoggia e che gli rende impossibile prendere decisioni. È un complimento implicito non dovuto. Se fosse stato attento avrebbe dovuto ringraziarmi”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, replica al sindaco di Milano, Giuseppequestione San, vicenda che ha portato la Uefa a non assegnare la finale di Champions League del 2027 a Milano. Ache ha definito La, un “cattivo maestro”, la seconda carica dello Stato replica: “Detto da uno che sa benissimo che nell’album di famiglia i “cattivi maestri” sono quelli che proprio a sinistra, hanno predicato e insegnato il terrorismo, mi sembra un”.