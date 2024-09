La Finlandia rimanda in Cina due panda prestati | mantenerli in uno zoo è troppo caro Ecco quanto costa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)costosi da mantenere e quindi via, rispediti al mittente. Siamo nello zoo privato di Ahtari,centrale. I responsabili della struttura hanno concordato con le autorità di Pechino di restituire alladuegiganti che avevano ricevuto in prestito. I due mammiferi dovevano rimanere altri otto anni ma niente da fare. Il motivo? Sonocostosi da mantenere. Lo zoo, a circa 330 chilometri a nord di Helsinki, ha annunciato sulla propria pagina Facebook che la femmina diLumi, che in finlandese significa ‘neve’, e il maschio diPyry, che significa ‘nevicata’, torneranno “prematuramente” inalla fine di quest’anno. La coppia diera un regalo dellaper celebrare i 100 anni di indipendenza della nazione nordica nel 2017 e avrebbe dovuto rimanere infino al 2033.