Incendio in un appartamento al rione Libertà | donna finisce in ospedale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoStamani attorno alle ore 6,30 si è sviluppato unin unin via Napoli all’altezza dell’ex Lazzaretto. Una, che viveva nella casa, e’ statata trasportata inprobabilmente per aver inalato del fumo. A quanto si è appreso, le fiamme si sarebbero sviluppate a causa del malfunzionamento di un televisore e si sarebbero poi estese nel locale cucina. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. Presente anche la Polizia di Stato per accertare la dinamica del rogo. L'articoloin unalinproviene da Anteprima24.it.