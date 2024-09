Hanno rubato un tram In una Bologna trasognata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Varni Il 16 aprile 1955 ebbe luogo la prim proiezione in città di un film "girato – si diceva con orgoglio nella locandina – interamente a". Si trattava diun, diretto ed interpretato da Aldo Fabrizi, presente con uno dei personaggi femminili (la figlia del protagonista), Lucia Banti. Era previsto un unico spettacolo con inizio alle 22 al cinema Astra di via Rizzoli, per il quale si annunciava la sospensione delle riduzioni e delle tessere omaggio. Già da alcuni giorni sul Resto del Carlino erano apparse locandine che anticipavano l’evento, accompagnando il titolo con il commento destinato a sollecitare la curiosità: "Fatto un po’ strano, ma vero, sembra, anche perché è vero! dal deposito della Zucca".