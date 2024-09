Grande Fratello bacio per gioco tra Javier e Shaila e lui confessa | Lei mi piace

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 26 settembre 2024) È in arrivo la prima coppia ufficiale della Casa dele di conseguenza le prime ship, i primi fandom, i primi aerei e tutto il baraccone che ne consegue? Nelle scorse ore è scoccato anche se perilfraGatta eMartinez fra le risate e l’euforia dei loro coinquilini. Qui Gatta ci cova? In attesa di scoprire se sarà amore o solo un calesse (magari per strategia) il bel gieffino ha dichiarato senza mezzi termini di essere interessato all’ex velina di Striscia la Notizia. Nel corso deldella bottiglia Helena Prestes ha chiesto al concorrente delse è vero che gliha ammesso candidamente: Sì mi! Al web non è passata inosservata nemmeno la reazione della mora gieffina!qualche minuto prima: Fatelo durare 20 secondi, non 4.