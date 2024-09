Gambero Rosso presenta la classifica delle pizzerie più buone d’Italia Non è come pensate non vince Napoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alla Mostra d’Oltremare dihato la dodicesima edizione della guida, con cui assegna i votimiglioridel Belpaese. Dei 750 locali nominati nella guida, 116 sono nuovi ingressi, 27, invece, le stelle assegnate. Presenti anche i Tre Spicchi e le Tre Rotelle, il sistema che premia le eccellenze tra leal taglio e leal piatto. Al primo posto delladei Tre Spicchi, a sorpresa, non c’è una pizzeria napoletana, ma Pepe in Grani, di Caiazzo, sempre nel campano, ma in provincia di Caserta. Con 97 punti, Franco Pepe è riuscito a raggiungere la vetta della categoria della pizza al piatto, superando di un punto Renato Bosco Pizzeria, I Masanielli e I Tigli, secondi a pari merito.