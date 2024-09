Domenica il Montegranaro | Esame per la Maceratese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) "ci attende unperché ilè una formazione ben allenata da Mengo, organizzata e davanti ha giocatori forti come Jallow, Palmieri, Tonuzi e Perpepaj". Stefano Serangeli, dg della, è già proiettato al quarto appuntamento di campionato. "Per noi – aggiunge – si tratta di un bel banco di prova affrontando una delle formazioni più attrezzate del campionato". Sono trascorse tre giornate di campionato e due di Coppa Italia. "È ancora troppo presto per fare un’analisi, tuttavia vedendo i risultati queste prime giornate hanno ribadito quanto sia equilibrata l’Eccellenza. È un campionato dove si può vincere o perdere contro chiunque, a parte il Fano non vedo formazioni in difficoltà". C’è ancora da attendere per vedere il difensore Mastroippolito in campo.