Da pechino a malaga Colazione con Jannik Davis il 21 novembre

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quarantotto ore in più per avere in squadra il numero uno del mondo. E Volandri sorrise. Sì, i sorteggi per le fasi finali di Coppagiocano a favore dell’Italia, che affronterà l’argentina nell’ultimo giorno disponibile per i quarti di finale, ovvero il 21alle 17. Tempo in più quindi per recuperare dall’ampia tappa orentale cheSinner si appresta a giocare proprio da questa mattina. L’azzurro mentre sorseggiate un caffè al bar potrebbe aver già iniziato o addirittura concluso (il suo incontro è il terzo in programma a partire dalle 5 italiane) il match di primo turno all’Atp 550 dicontro il cileno Jarry (diretta Sky). L’ultimo piccolo-grande pensiero resta quello di un possibile ricorso della Wada dopo la sentenza di ’assoluzione’ per il caso Clostebol.