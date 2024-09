CorSport Inter e Juventus tremano | i bilanci sono in rosso e ora servono nuovi tagli  La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024): i dati ufficiali parlano diine adesso i due club rischianoI tifosi di. Il club bianconero, infatti, si appresta a chiudere ilo 2023/24 con unattorno a quota 200 milioni di euro. La cifra riportata era 176 milioni di euro, ma tenendo in considerazione anche le ultime operazioni, si tocca quota 200. Aumenta, quindi, la differenza con ildella scorsa stagione, quando la società piemontese accumulò circa 123 milioni. Situazione analoga per l’, che però registra un notevole passo in avanti rispetto alla scorsa stagione. Il club nerazzurro, infatti, passa dai -85 milioni del 2022-23 ai -36 del 2023-24. Un balzo in avanti, avvenuto anche grazie ai risultati ottenuti sul campo e ci riferiamo alla vittoria dello scudetto.