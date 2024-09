Come pulire la cabina doccia in vetro vetro senza dover strofinare

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 26 settembre 2024)lainlainè possibile utilizzando prodotti naturali o chimici che sciolgono il calcare e i residui di saponenecessità di azioni meccaniche intense. Ecco alcuni metodi efficaci che richiedono il minimo sforzo. 1. Acqua e detergente per vetri Un semplice detergente per vetri combinato con l’acqua calda può rimuovere i depositi di calcare leggeri e i residui di saponebisogno dienergicamente. Occorrente Detergente per vetri Spruzzatore Acqua di acqua Procedura Spruzza il detergente per vetri direttamente sulla superficie in. Lascia agire per 10-15 minuti. Risciacqua con acqua calda utilizzando il soffione dellao una brocca, lasciando che l’acqua sciolga i residui. 2.