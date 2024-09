Cna lancia i pacchetti esperienziali L’idea per un turismo fuori stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Oltre mille imprese turistiche associate a Cna si preparano a fare il loro ingresso al Travel Experience di Rimini (Ttg), uno degli eventi più attesi e prestigiosi del settore turistico italiano, che si terrà dal 9 all’11 ottobre 2024. Tra le protagoniste di questa edizione, Cna Massa-Carrara che presenteràturistici pensati per far riscoprire i tesori nascosti della costa Apuana e della Lunigiana, attraverso una proposta esperienziale ricca di storia e cultura, esperienze uniche, pronte a incantare i visitatori. Il Ttg non sarà solo una vetrina per promuovere queste meraviglie, ma rappresenterà un vero e proprio punto di svolta, un’occasione irripetibile per dare nuova linfa vitale al