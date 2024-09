Cambia la classifica Mendes out un mese Accolto il reclamo del Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un centinaio di persone, tra cui un’intera classe (naturalmente regolarmente accompagnata dall’insegnante di educazione fisica) del vicino istituto Barozzi, hanno assistito sulla tribuna del campo Zelocchi all’allenamento del Modena che a cadenza settimanale Pierpaolo Bisoli fa svolgere a porte aperte. Grande lavoro tattico del tecnico di Porretta, che ha lavorato a campo ridotto in una seduta a ranghi giocoforza ridotti, con partitella finale nella quale ancora una volta Idrissi parrebbe essere preferito a Cotali sulla fascia sinistra. Con la Samp non ci sarà Pedro, toccato duro al ginocchio nel match di sabato scorso con la Juve Stabia. La buona notizia è che il centravanti canarino, che ha riportato una lesione al collaterale esterno, non dovrà essere operato ma semplicemente trattato con fisioterapia e lavoro conservativo.