Bajrami e McCausland mettono in piedi la squadra di Clement

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 26 settembre 2024) 2024-09-26 20:55:45 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I Rangers hanno iniziato in maniera impressionante la loro stagione di Europa League grazie ai gol di Nedime Rossche hanno regalato loro una vittoria per 2-0 in casa del Malmö. Gli uomini di Philippepotrebbero essere in forma mediocre nella Premiership scozzese – sono già a cinque punti dai rivali storici del Celtic – ma erano troppo bravi per gli avversari svedesi all’Eleda Stadium. 18+ Solo nuovi clienti. Partecipa e scommetti £ 10 a quota pari entro 7 giorni dalla registrazione. Ottieni £ 20 in scommesse gratuite. I bonus scadono tra 7 giorni. Solo pagamenti con carta di debito/Apple Pay. Si applicano termini e condizioni, vedere di seguito. GambleAware.