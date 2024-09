Auxerre vs Brest – pronostico notizie sulle squadre formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alla ricerca di tre vittorie consecutive, ilsi recherà allo Stade de l’Abbe Deschamps per affrontare l’venerdì 27 settembre per la sesta giornata della stagione 2024-25 di Ligue 1. I padroni di casa sono 16esimi in classifica con soli tre punti in cinque partite, mentre gli ospiti sono 11esimi con due vittorie e tre sconfitte nelle prime partite di campionato. I padroni di casa sono 16esimi in classifica con soli tre punti in cinque partite, mentre gli ospiti sono 11esimi con due vittorie e tre sconfitte nelle prime partite di campionato.