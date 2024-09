Auto Urso | con noi 7 paesi per anticipo revisione regolamento Ue

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bruxelles, 26 set. (askanews) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha presentato oggi a Bruxelles, durante il Consiglio Competitività dell’Ue, la sua proposta di anticipare all’inizio del 2025 la, già prevista per la fine del 2026, delUe sulle emissioni di CO2 dellevetture e dei furgoni, che ha fissato l’obiettivo dei veicoli nuovi a zero emissioni nel 2035. “Per quanto riguarda la nostra proposta – ha riferitoai giornalisti durante un punto stampa a margine della riunione ministeriale -, alcunisi sono espressi in sede di Consiglio e altri negli incontri bilaterali che ho avuto. Mi riferisco in modo specifico – ha precisato – a Romania, Slovacchia, Lettonia, Malta, Cipro, Polonia, Repubblica ceca; e ho parlato – ha aggiunto il ministro – anche con altri partner come la Spagna e ieri con la Germania”.