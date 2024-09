Auto elettriche Boston Consulting Group | Per ogni EV venduta a 50 mila dollari i costruttori ne perdono 6 000

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le casemobilistichein media 6.000perelettricaal prezzo di 50.000, al netto dei crediti fiscali. Lo sostiene uno studio realizzato da(BCG), che sottolinea come le vetture a batteria non generino ancora profitti per i. “Esistono naturalmente differenze regionali e di segmento, ma l’elettrico rimane un costo significativo per le aziende” afferma Mattia Rodriquez, Partner di BCG: “I maggiori oneri derivano dai costi di produzione, in particolare dal pacco batteria, che incide attualmente per il 30-35% sul costo totale del veicolo elettrico. Guardando al 2030 questo potrebbe scendere, arrivando a circa 20-25%.