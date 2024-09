ATP Pechino 2024 Griekspoor mostra i muscoli con Kecmanovic avanzano Lehecka e Kotov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Inizia la competizione a. Nella capitale cinese abbiamo vissuto il debutto vincente del numero 1 al mondo Jannik Sinner, che ha regolato in due set Nicolas Jarry, mentre Lorenzo Sonego si è arreso in nottata ad Adrian Mannarino. Nel mentre, Flavio Cobolli prova a mandare in positivo il bilancio azzurro contro Alexander Bublik. Nella parte bassa del tabellone, vittoria convinta e convincente da parte di Tallon Griekpoor, che ci ha messo tre set per superare un osso duro come Miomir; l’olandese ora attende Carlos Alcaraz, che debutterà domani con Giovanni Mpetshi Perricard, che torna in campo in un torneo ATP dopo l’US Open. Molto più agevole invece la vittoria di Jiri, con Pedro Martinez che resiste un set prima di crollare nella seconda frazione.