Atp Pechino 2024 | esordio vincente per Sinner sconfitto in rimonta Jarry

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non è stato una passeggiata di salute il debutto di Janniknel torneo ATP 500 di, ma non si può neppure dire che la vittoria sia mai stata in discussione. Il numero uno del mondo ha inaugurato il suo cammino sul cemento cinese, dove difende il titolo, con una vittoria ai danni del cileno Nicolas, battuto con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Dopo aver perso il primo set – più per meriti dell’avversario che per demeriti suoi -,, non ha fatto una piega ed ha dato via alla, completata senza grossi patemi. Il cileno non è infatti riuscito a mantenere il livello espresso nel parziale d’apertura e Jannik ne ha approfittato, conquistando la vittoria dopo 1h56? di gioco. Secondo turno raggiunto dunque dal tennista azzurro, che si gode il dodicesimo successo consecutivo e attende ildel match Safiullin-Wawrinka.