Atalanta indifesa Undici gol subiti Gasp | Svegliamoci

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tre sconfitte in quattro partite di Serie A, congol. L’si è inceppata in difesa. Troppe reti al passivo, peraltro in situazioni diverse di gioco. Una spia di allarme che si è accesa dopo le ultime due gare casalinghe contro la Fiorentina, vinta 3-2 in rimonta, e all’opposto contro il Como, persa 2-3 con rimonta lariana. "Aver subito tutti questi gol mi preoccupa molto, anche se poi sono stati tutti diversi, nelle altre partite su palle inattive o gioco aereo, contro il Como li abbiamo presi tutti su azione", ha spiegato martedì sera il tecnico nerazzurroerini. Rimarcando più volte, però, che a non funzionare nella ripresa contro il Como è stata l’intera squadra. Vero, i tre gol comaschi sono arrivati tutti da palle perse a centrocampo e successivo contropiede, senza l’argine dei mediani, lasciando soli i difensori.