Anticipazioni Grande Fratello del 26 settembre | cosa rischiano le Non è La Rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si rinnova il consueto appuntamento del giovedì con il. La quarta puntata del reality va in onda il 26dalle 21,35, dopo Striscia la Notizia, e già si preannuncia ricca di sorprese e di storie, quelle dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per questa nuova avventura. Innanzitutto, non è prevista alcuna eliminazione diretta, nonostante il televoto aperto in settimana. I tre concorrenti in nomination, Iago García, Ilaria Clemente e Yulia Bruschi, si contendono invece il titolo di preferito del pubblico. Il vincitore ottiene l’immunità nella prossima tornata di nomination, che determina quindi il primo eliminato dell’edizione.