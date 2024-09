Andrea Piscina l’ex conduttore radiofonico andrà a processo con rito immediato

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il gip milanese Tiziana Landoni, accogliendo la richiesta del pm Giovanni Tarzia ha disposto ilconnei confronti delimpegnato a Rtl 102.5, arrestato il 13 giugno per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori adescati, stando alle indagini, su piattaforme social, presentandosi con falsi nomi come Alessia, Anna e Sara. Al 25enne, che allenava anche in una polisportiva, erano state ritrovate anche oltre mille immagini riconducibili a bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni all’interno dei device sequestrati dalle autorità.