AEW | MVP debutta ad AEW Grand Slam e vuole fare affari con Swerve Strickland

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’esordio sorprendente di MVP durante AEW Dynamite:L’ultimo episodio di AEW Dynamite:ha regalato ai fan un momento inaspettato con l’esordio di MVP nella All Elite Wrestling. Secondo quanto riportato da Fightful Select, MVP ha ufficialmente firmato con la promotion, segnando così l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera. Aggiornamenti sue l’intervento di Prince Nana Prince Nana è apparso durante lo show per fornire un aggiornamento sulle condizioni di. L’ex campione è stato visto l’ultima volta nel brutale Lights Out Cage Match contro “Hangman” Adam Page, dove ha subito una sconfitta dopo aver sopportato colpi estremi, incluso un ago ipodermico attraverso la guancia. Nana ha confermato chenon è in buone condizioni dopo il match e sta recuperando.