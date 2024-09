?? Ajax-Besiktas il Pronostico | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non è cominciata nel migliore dei modi la stagione dell’sotto la guida di Farioli. La squadra olandese è attualmente nona in Eredivisie, distante ben 9 punti dalla capolista PSV Eindhoven. Oggi, i Lancieri fanno il loro debutto nella nuova fase a gironi dell’Europa League, ospitando in casa ildi van Bronckhorst.in difficoltà, ma voglioso di riscatto Il pareggio nell’ultima giornata di campionato contro il Go Ahead Eagles è l’ennesimo passo falso per un’che sembra ancora alla ricerca della sua identità. La squadra di Farioli ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive, ottenute tra playoff di Europa League e campionato. A salvare i Lancieri dalla sconfitta è stato Klaassen, autore del gol del pareggio a soli 20 minuti dal termine.