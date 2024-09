WTA Pechino 2024 | Shuai Zhang torna a vincere dopo 24 sconfitte di fila! Out Bronzetti e Trevisan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Quella di oggi, al WTA di, non verrà ricordata solo come una comune giornata d’apertura dei primi turni, nello specifico quelli della parte bassa. Come storia nella storia del WTA 1000 cinese, infatti, c’è quella di, la giocatrice arrivata a questo torneo con 24consecutive sul circuito maggiore sulle spalle. Bene: quella serie è terminata proprio nelle scorse ore. Tutto grazie al successo contro l’americana McCartney Kessler, arrivato in due tie-break: non l’ha festeggiata eccessivamente, questa vittoria, ma tanto basta perché possa scendere ancora in campo, stavolta contro Emma Navarro, la numero 6 del seeding.