Trovato morto in hotel a Civitanova | aveva 29 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Marche, 25 settembre 2024 – Tragedia in una stanza dell'Miramare, giovane civitanovesesenza vita:29. La tragica scoperta è avvenuta oggi pomeriggio, poco dopo le 16. A dare l'allarme sono stati i dipendenti della struttura alberghiera che si trova in pieno centro, in viale Matteotti. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i carabinieri della Compagnia di, guidata dal comandante Angelo Chiantese. Il ventinovenne è statosenza vita, inutili i soccorsi. A stroncarlo un malore, da chiarire le cause del decesso. Il pm ha disposto l'autopsia sulla salma del ragazzo.