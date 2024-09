Traffico in tilt a Roma sud | chiusa corsia laterale della Colombo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La chiusura per danni al manto stradale paralizza iltra Mezzocammino e il raccordo anulare Ila sudCapitale è inda questa mattina a causachiusuravia Cristoforo, in direzione del centro città, nel tratto compreso tra via di Mezzocammino e il chilometro 14, all’altezza di via Armando Brasini. La chiusura è stata necessaria per un danneggiamento del manto stradale, con pesanti ripercussioni sul. Automobilisti provenienti da zone come Tre Pini, Villaggio Azzurro e Spinaceto si sono trovati intrappolati in code lunghissime. “Sono partito alle 9 e ho impiegato cinquanta minuti per percorrere appena due chilometri,” ha raccontato Francesco, impiegato diretto verso il centro. Anche Claudia, diretta verso la stazione Termini, ha descritto un viaggio di trenta minuti solo per uscire dal quartiere.