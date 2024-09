Sky Sport Tennis ? in diretta ATP 500 Tokyo e Pechino WTA 1000 Pechino in streaming NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e insu NOW. il calendariotico si arricchisce con il lancio di tre tornei di grande prestigio che attireranno l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. In primo piano, ci sarà l'ATP 500 di, che promette incontri avvincenti e la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori del circuito.Questo torneo, noto per la sua atmosfera elettrizzante e le strutture all'avanguardia, offre un palcoscenico ideale per gli atleti che cercano di accumulare punti preziosi nel ranking ATP. Parallelamente, si svolgerà anche l'ATP 500 di, un altro evento di spicco che rappresenta un'opportunità imperdibile per iti di sfidarsi in un contesto affascinante e competitivo.