Skincare edibile | oli e creme buoni da spalmare e mangiare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Preparatevi ai vostri cosmetici. Non è uno scherzo! Laè sempre più una realtà. E non ha effetti collaterali: anzi, una volta ingerita, funge da vero e proprio integratore alimentare che stimola la bellezza della pelle anche dall’interno. Sembra questo, dunque, il nuovo traguardo della clean beauty che evolve sempre più in purezza. Con INCI ridotti al minimo e senza conservanti sintetici. I cosmetici di ultimissima generazione sono così naturali da poter essere ingeriti. Per questo sono stati ribattezzati baby proof: perché a prova di bambino che, per errore o curiosità, potrebbe assaggiarli.: le origini Tutto ha avuto inizio qualche anno fa con l’ondata dei cosmetici a base di super-food.