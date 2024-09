Sampdoria Sottil | Dobbiamo giocare così anche in campionato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Questa squadra è davvero competitiva, un gruppo splendido che devein Serie B con lo stesso spirito con cui stasera ha battuto un Genoa di Serie A“.Andrea, allenatore della, ai microfoni Mediaset dopo la vittoria della sua formazione contro il Genoa ai rigori nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. “Non ci poteva essere miglior esordio per me in un derby col Genoa. La squadra ha meritato di passare il turno, con un’ottima prestazione fatta di qualità, pressing e voglia di stare corti mettendo in difficoltà il Genoa. Questa gara è arrivata al momento giusto, nel quale stiamo plasmando la nostra identità – ha aggiunto–. Ho trovato un gruppo splendido, che mi segue ed è completamente a disposizione.