Roma Pellegrini verso il forfait contro l’Athletic Bilbao | assente nella rifinitura a Trigoria

Lorenzo non si è allenato con la squadra e verosimilmente salterà la partita di Europa League. Il capitano della aveva lavorato a parte già nei giorni scorsi, dopo il problema muscolare accusato l'Udinese, e non ha svolto insieme ai compagni la in mattinata. Salvo recuperi lampo dell'ultimo momento, non ci sarà all'Olimpico i baschi. Chi si è allenato con i compagni è invece Nicola Zalewski, ormai reintegrato in squadra.